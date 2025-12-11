Maratonina della Befana l’Isolotto si prepara alla 51esima edizione
L’Isolotto si prepara alla 51ª Maratonina della Befana, un evento tradizionale che da oltre cinquant’anni anima il quartiere con la passione per la corsa e la partecipazione collettiva, inaugurando il nuovo anno sportivo.
Firenze, 11 dicembre 2025 – Nel cuore pulsante dell’ Isolotto fervono i preparativi per accogliere la 51esima edizione della Maratonina della Befana, un appuntamento che da oltre mezzo secolo apre il nuovo anno all’insegna della corsa e della partecipazione popolare. Dopo lo straordinario successo del 50° anniversario, quando gli organizzatori decisero di omaggiare i podisti con una rara ed emozionante prova sui 21 km – affiancata dalla 10 km e dalla camminata ludicomotoria lungo le rive dell’Arno – l’edizione 2026 torna alla sua distanza storica: 13,5 km competitivi, affiancati dalla consueta e amatissima passeggiata non competitiva, aperta a famiglie e appassionati di ogni età. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Manca poco, ormai, alla 32a edizione della storica maratonina "Corri per la Befana - TROFEO TODIS". I preparativi fervono, al fine di regalare due giorni di Sport a tutti i runners ed agli sportivi, ma anche a tutte le famiglie e ragazzi/e, bambini/e che vorranno ci - facebook.com Vai su Facebook
Maratonina della Befana, l’Isolotto si prepara alla 51esima edizione - Firenze, 11 dicembre 2025 – Nel cuore pulsante dell’ Isolotto fervono i preparativi per accogliere la 51esima edizione della Maratonina della Befana, un appuntamento che da oltre mezzo secolo apre il ... Secondo msn.com
Podismo. Maratonina Befana festeggia 50 anni - Nozze d’oro con il podismo per la 50° edizione della ‘Maratonina della Befana’ che si correrà domani con partenza e... Scrive lanazione.it