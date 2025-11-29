Allegri va di corto muso in testa alla classifica
Il Milan di . Re per una notte, in attesa di Roma-Napoli. Il tecnico livornese si conferma di un’altra categoria (cit.) alla faccia dei soloni che monopolizzano la comunicazione calcistica. Il calcio è per pochi. Batte la Lazio di Sarri 1-0 con gol di Leao che sale a cinque gol nel campionato. Il Milan ha giocato senza Pulisic e stasera persino Modric era sotto tono. Non Rabiot che ha giocato la solita partita di livello. Benino la Lazio nel primo tempo ma la squadra di Sarri non punge. E’ fondamentalmente ornamentale. Nel finale, baraonda Var per un tocco di gomito di Paclovic in area ma era stato spinto e quindi niente rigore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
