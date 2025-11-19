A corto muso giovedì 20 novembre presentazione del libro di Giuseppe Alberto Falci su Allegri alla Feltrinelli

Giovedì 20 novembre, alle 18 alla Libreria Feltrinelli, si terrà la presentazione del libro di Giuseppe Alberto Falci “A corto muso. Max Allegri e gli altri. Il calcio diventa politica” (Paesi edizioni). Dialogano con l’autore Simone Lenzi e Nicola Vanni.È il primo leader politico del calcio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

