A Napoli al via ai saldi sconti tra il 20 e il 30 per cento | strade affollate ma niente file

A Napoli sono iniziati i saldi invernali, con sconti tra il 20 e il 30 per cento. Le strade dello shopping, tra via Toledo, via Chiaia e il Vomero, sono molto frequentate, ma per ora non si registrano file alle casse, eccetto per alcuni negozi di abbigliamento di livello medio. Un’opportunità per approfittare delle offerte senza eccessive attese.

Al via a Napoli la stagione dei saldi invernali. Vie dello shopping affollate: dalle centrali via Toledo e via Chiaia, passando per le strade del lusso fino al quartiere del Vomero, ma per ora negozi senza file alle casse fatta eccezione per i brand di abbigliamento di livello medio. Gli sconti proposti dai commercianti sono per la maggior parte tra il 20 e il 30 per cento con punte che arrivano fino al 50. Un primo giorno in cui i napoletani per lo più guardano, confrontano i prezzi, alla ricerca, magari, dell'occasione. Ad attirare l'attenzione, come sempre, sono prevalentemente i negozi di vestiario per rinnovare un po' il proprio abbigliamento o per acquistare qualcosa di necessario, approfittando dei prezzi ribassati.

