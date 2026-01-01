Saldi al via il 3 gennaio in quasi tutta Italia ma gli sconti sono già partiti

Da today.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I saldi di fine stagione invernali inizieranno ufficialmente il 3 gennaio in quasi tutta Italia, con alcune eccezioni come Trento e Bolzano. Le vendite sono state anticipate in alcune regioni e rappresentano un’opportunità per rinnovare il guardaroba a condizioni vantaggiose. È importante conoscere le date precise per rispettare le normative locali e approfittare degli sconti in modo consapevole.

Tornano i saldi. Le vendite di fine stagione invernali prenderanno il via il 2 gennaio in Valle d’Aosta e sabato 3 gennaio nel resto d’Italia, con l’eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dove vigono regole differenti. Di fatto, però, gli sconti sono già iniziati: secondo le. 🔗 Leggi su Today.it

saldi al via il 3 gennaio in quasi tutta italia ma gli sconti sono gi224 partiti

© Today.it - Saldi al via il 3 gennaio in quasi tutta Italia (ma gli sconti sono già partiti)

Leggi anche: Saldi Invernali: Confesercenti, al via il 3 gennaio in Campania. Gli sconti però sono già partiti con gli acquisti in 'Pre Saldo'

Leggi anche: Arrivano i saldi, la data ufficiale è il 3 gennaio. Ma gli sconti sono ovunque da settimane

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Saldi invernali 2026 al via sabato 3 gennaio; Fismo Confesercenti Modena: dal 3 gennaio 2026 al via i saldi invernali; IL 3 GENNAIO AL VIA I SALDI INVERNALI 2026; A Bergamo e in Lombardia saldi in anticipo: al via da sabato 3 gennaio.

saldi via 3 gennaioSaldi al via il 3 gennaio: dai cambi ai pagamenti, ecco quello che c’è da sapere - I consigli di Federmoda Confcommercio per acquisti sicuri. ecodibergamo.it

saldi via 3 gennaioSaldi al via dal 3 gennaio: budget medio di duecento euro a persona secondo Confesercenti - Francesca Recine, presidente di Fismo Liguria e vicepresidente nazionale: "Ma si tratta di uno strumento da tutelare e da rivedere" ... lavocedigenova.it

saldi via 3 gennaioSaldi invernali al via sabato 3 gennaio: in Emilia-Romagna giro d’affari da 410 milioni - Romagna, con aspettative positive anche per Rimini, dove il commercio di prossimità si prepara ad accogliere residenti e turisti in cerca di oc ... altarimini.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.