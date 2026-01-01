Saldi al via il 3 gennaio in quasi tutta Italia ma gli sconti sono già partiti

I saldi di fine stagione invernali inizieranno ufficialmente il 3 gennaio in quasi tutta Italia, con alcune eccezioni come Trento e Bolzano. Le vendite sono state anticipate in alcune regioni e rappresentano un’opportunità per rinnovare il guardaroba a condizioni vantaggiose. È importante conoscere le date precise per rispettare le normative locali e approfittare degli sconti in modo consapevole.

Saldi al via dal 3 gennaio: budget medio di duecento euro a persona secondo Confesercenti - Francesca Recine, presidente di Fismo Liguria e vicepresidente nazionale: "Ma si tratta di uno strumento da tutelare e da rivedere" ... lavocedigenova.it

Saldi invernali al via sabato 3 gennaio: in Emilia-Romagna giro d’affari da 410 milioni - Romagna, con aspettative positive anche per Rimini, dove il commercio di prossimità si prepara ad accogliere residenti e turisti in cerca di oc ... altarimini.it

Saldi invernali al via: partono domani in Valle d’Aosta, e sabato 3 gennaio in Sicilia, così come nelle altre regioni. Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e - facebook.com facebook

Saldi invernali al via in Sardegna dal 3 gennaio 2026 Durata: 60 giorni Un’occasione per sostenere il commercio locale e garantire acquisti trasparenti a tutela dei consumatori tinyurl.com/bdcsa2mr x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.