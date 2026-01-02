Saldi al via il 3 gennaio in quasi tutta Italia ma gli sconti sono già partiti

I saldi di fine stagione invernali inizieranno in Italia tra il 2 e il 3 gennaio, con alcune eccezioni nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Le vendite offrono l’opportunità di acquistare prodotti a prezzi scontati, segnando l’inizio di un periodo di promozioni che interesserà numerosi negozi e città del paese. È un momento utile per pianificare eventuali acquisti in vista della stagione.

Tornano i saldi. Le vendite di fine stagione invernali prenderanno il via il 2 gennaio in Valle d'Aosta e sabato 3 gennaio nel resto d'Italia, con l'eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dove vigono regole differenti. Di fatto, però, gli sconti sono già iniziati: secondo le.

Saldi invernali al via: si parte sabato 3 gennaio 2026 - Partiranno prestissimo i saldi invernali 2026: l’appuntamento è fissato per sabato 3 gennaio, con una durata complessiva di 60 giorni, fino a martedì 3 marzo. primalavaltellina.it

Saldi invernali al via il 3 gennaio: dureranno fino al 3 marzo - La data di avvio è fissata dalla normativa regionale che recepisce gli indirizzi condivisi a livello nazionale dalla Conferenza delle Regioni ... intornotirano.it

Da sabato 3 gennaio partono i saldi di fine stagione invernale in Abruzzo. Le regole per acquisti sicuri e le preoccupazioni dei commercianti tra calo dei consumi e concorrenza dell’online. - facebook.com facebook

Dal 3 gennaio iniziano i saldi invernali del 2026 in quasi tutta Italia x.com

