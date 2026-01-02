Zaia | La politica segua di più il popolo Io come il pappagallo della barzelletta

Il governatore Zaia, in carica da 15 anni e riconosciuto come uno dei leader più affidabili d’Italia, ha spesso suscitato attenzione per le sue posizioni e dichiarazioni. Con un ruolo di primo piano in battaglie per l’autonomia e le Olimpiadi Milano-Cortina, Zaia si distingue anche per il suo stile diretto e schietto, che lo rende una figura riconoscibile nel panorama politico nazionale.

AGI - Governatore per 15 anni (e per molti di questi in testa a tutte le classifiche del più amato e affidabile d'Italia), apripista in battaglie come quella per l'autonomia o per le Olimpiadi di Milano Cortina, volto di una Lega quasi antitetica a quella "ufficiale" capace di parlare di diritti civili e di eutanasia e forse anche per questo recordman assoluto con ben 203.054 preferenze, il numero più alto mai registrato nella storia italiana. Per Luca Zaia, ex governatore del Veneto e oggi presidente del Consiglio regionale, il 2025 è stato l'anno della svolta tra il divieto del terzo mandato e le tante investiture ipotizzate per il futuro prossimo.

Zaia e la sfida del "nuovo" centrodestra tra autonomia, legalità, diritti civili e immigrazione - In un lungo intervento su Il Foglio l'ex governatore del Veneto rivendica una destra liberale capace di governare il cambiamento: «Inaccettabile la caricatura di una destra "contro gli immigrati"» ... veronasera.it

Zaia propone un suo manifesto politico - ) Nel suo intervento su Il Foglio, Luca Zaia, ex governatore del Veneto e ora presidente del Consiglio regionale, rompe gli indugi e abbandona i toni prudenti dell’amministratore per proporre un ... giornaleadige.it

Zaia e Occhiuto rompono gli equilibri nel centrodestra: prende forma un’area liberale sui diritti, l’Europa e la politica estera. - facebook.com facebook

