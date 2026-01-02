Zaia | La politica segua di più il popolo Io come il pappagallo della barzelletta

Il governatore Zaia, con 15 anni di leadership e una lunga esperienza politica, si distingue per il suo stile diretto e pragmatico. Amato e affidabile, ha guidato battaglie importanti come l’autonomia e le Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua figura rappresenta un esempio di continuità e pragmatismo, con un approccio che spesso si distingue per schiettezza e vicinanza alle istanze del territorio.

AGI - Governatore per 15 anni (e per molti di questi in testa a tutte le classifiche del più amato e affidabile d'Italia), apripista in battaglie come quella per l'autonomia o per le Olimpiadi di Milano Cortina, volto di una Lega quasi antitetica a quella "ufficiale" capace di parlare di diritti civili e di eutanasia e forse anche per questo recordman assoluto con ben 203.054 preferenze, il numero più alto mai registrato nella storia italiana. Per Luca Zaia, ex governatore del Veneto e oggi presidente del Consiglio regionale, il 2025 è stato l'anno della svolta tra il divieto del terzo mandato e le tante investiture ipotizzate per il futuro prossimo.

