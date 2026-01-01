Zaia | La politica segua di più il popolo Io come il pappagallo della barzelletta

Il governatore Zaia, con 15 anni alla guida del Veneto e riconosciuto come uno dei leader più affidabili d’Italia, si distingue per un approccio diretto e schietto. Tra battaglie per l’autonomia e iniziative sportive di rilievo, Zaia rappresenta una figura di spicco nel panorama politico regionale. La sua posizione e il suo stile sono spesso al centro di discussioni, riflettendo le sfide e le peculiarità di una leadership orientata alle esigenze del territorio.

AGI - Governatore per 15 anni (e per molti di questi in testa a tutte le classifiche del più amato e affidabile d'Italia), apripista in battaglie come quella per l'autonomia o per le Olimpiadi di Milano Cortina, volto di una Lega quasi antitetica a quella "ufficiale" capace di parlare di diritti civili e di eutanasia e forse anche per questo recordman assoluto con ben 203.054 preferenze, il numero più alto mai registrato nella storia italiana. Per Luca Zaia, ex governatore del Veneto e oggi presidente del Consiglio regionale, il 2025 è stato l'anno della svolta tra il divieto del terzo mandato e le tante investiture ipotizzate per il futuro prossimo. 🔗 Leggi su Agi.it

