La Royal Rumble 2026 si avvicina, con numerosi ritorni attesi e sorprese in programma. Per la prima volta, l’evento si terrà in Arabia Saudita, offrendo un contesto nuovo e stimolante per i fan e i partecipanti. Questa edizione promette di essere un momento importante per la WWE, con molte anticipazioni su ritorni e novità che arricchiranno la manifestazione.

La WWE si prepara a un evento storico: la Royal Rumble 2026 si terrà per la prima volta in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da WrestleVotes Radio su Fightful Select, diversi grandi nomi sono già confermati per il premium live event, anche se non è ancora chiaro se tutti parteciperanno effettivamente ai match della Rumble. Jacob Fatu e Randy Orton pronti al grande ritorno. Tra i nomi più attesi c’è sicuramente Jacob Fatu, assente dalla programmazione televisiva da ottobre, quando venne attaccato durante un segmento nel backstage di SmackDown. Durante la sua assenza, Fatu si è sottoposto a un intervento di chirurgia dentale e, stando alle fonti, sarebbe ora in ottima forma in vista del suo ritorno sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Tanti i ritorni previsti per la Royal Rumble, ecco le sorprese in cantiere

