WWE | Una Royal Rumble diversa dal solito? L’effetto Arabia Saudita sui piani della WWE

La Royal Rumble 2026 si preannuncia come uno spettacolo enorme. ma potrebbe arrivare con un cambiamento che i fan non prenderanno bene. Secondo quanto riportato da Bryan Alvarez di Wrestling Observer Live, la WWE starebbe per eliminare uno degli elementi più amati e caratteristici della Royal Rumble: le sorprese. L’edizione del 2026 è in programma per il 31 gennaio a Riyadh, in Arabia Saudita, e rappresenta uno degli eventi internazionali più ambiziosi mai organizzati dalla compagnia. Tuttavia, Alvarez ha rivelato che la WWE sta incontrando grosse difficoltà logistiche nel tentativo di portare in gran segreto i partecipanti a sorpresa nel Paese, senza far trapelare nulla ai fan: “La Royal Rumble sarà in Arabia Saudita, e di solito ci sono sempre delle sorprese. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Una Royal Rumble diversa dal solito? L’effetto Arabia Saudita sui piani della WWE

