Will Smith sotto accusa | un violinista del tour fa causa per molestie sessuali e licenziamento illegittimo

Una recente controversia coinvolge Will Smith in ambito legale, con un violinista del suo tour che ha intentato causa per molestie sessuali e licenziamento illegittimo. La notizia segnala una complicazione inattesa per l’attore, al centro di un procedimento giudiziario che mette in discussione aspetti della sua gestione professionale. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle questioni di condotta e rispetto nei luoghi di lavoro.

Una nuova controversia giudiziaria coinvolge Will Smith, questa volta lontano dai set cinematografici. Un musicista che ha preso parte al suo ultimo tour sostiene di aver subito comportamenti inappropriati e conseguenze professionali dirette dopo aver denunciato un episodio inquietante avvenuto in hotel. Will Smith è stato citato in giudizio da un violinista che lo accusa di molestie sessuali, ritorsione e licenziamento illegittimo durante il tour Based on a True Story: 2025. La causa, esaminata da Variety, solleva accuse gravi e dettagliate. Le accuse del violinista contro Will Smith La causa è stata depositata a Los Angeles e visionata da Variety: il violinista Brian King Joseph, noto anche per aver partecipato ad America's Got Talent, accusa Will Smith e la Treyball Studios Management di molestie sessuali, ritorsione e licenziamento illegittimo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

