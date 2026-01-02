Will Smith è stato recentemente accusato da un violinista coinvolto nella tournée

Will Smith accusato di molestie sessuali e comportamento predatorio. Come riporta Variety, il rapper e divo di Hollywood è stato denunciato a Los Angeles da un violinista che ha preso parte alla tournée Based on a True Story 2025. Ingaggiato alla fine dell’anno precedente per uno spettacolo a San Diego, Brian King Joseph – con un passato anche ad America’s Got Talent – è stato successivamente inserito nella band per il tour mondiale. Con il passare del tempo, il rapporto con la star di Men in Black e di Willy, il principe di Bel-Air si sarebbe trasformato in amicizia, accompagnato da presunte attenzioni ritenute inappropriate dal musicista, che ora chiede un risarcimento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Will Smith denunciato da un violinista per molestie sessuali

