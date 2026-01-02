Will Smith denunciato da un violinista per molestie sessuali
Will Smith è stato recentemente accusato da un violinista coinvolto nella tournée
Will Smith accusato di molestie sessuali e comportamento predatorio. Come riporta Variety, il rapper e divo di Hollywood è stato denunciato a Los Angeles da un violinista che ha preso parte alla tournée Based on a True Story 2025. Ingaggiato alla fine dell’anno precedente per uno spettacolo a San Diego, Brian King Joseph – con un passato anche ad America’s Got Talent – è stato successivamente inserito nella band per il tour mondiale. Con il passare del tempo, il rapporto con la star di Men in Black e di Willy, il principe di Bel-Air si sarebbe trasformato in amicizia, accompagnato da presunte attenzioni ritenute inappropriate dal musicista, che ora chiede un risarcimento. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Will Smith citato in giudizio per molestie sessuali
Leggi anche: Molestie sessuali in mezzo alla strada a Como: tre ragazzi aiutano la donna e la mettono in salvo. Denunciato 52enne ubriaco
Will Smith denunciato da un violinista per presunte molestie; Altri guai per Will Smith: è stato denunciato per molestie sessuali; Will Smith ha fatto causa per molestie sessuali, accusato di aver “adescato deliberatamente” il violinista in tournée; Il violinista fa causa a Will Smith, tour operator per presunte ritorsioni dopo aver segnalato un'intrusione in una camera d'albergo di Las Vegas.
Will Smith denunciato da un violinista per molestie sessuali - Will Smith è stato accusato di molestie e comportamento predatorio da un violinista che ha suonato nel suo tour Based on a True Story 2025. msn.com
Will Smith denunciato da un violinista per presunte molestie - Il violinista statunitense Brian King Joseph ha accusato l'attore e musicista hollywoodiano Will Smith di molestie sessuali, presentando una causa civile presso un tribunale di Los Angeles. msn.com
L’ex collaboratore accusa l’attore di comportamenti inappropriati e licenziamento ingiustificato durante la preparazione del nuovo tour mondiale Il mondo di… - L'ex collaboratore accusa l'attore di comportamenti inappropriati e licenziamento ingiustificato durante la preparazione del nuovo tour mondiale Il mondo ... novella2000.it
Will Smith citato in giudizio dal violinista del tour: queste accuse di molestie possono sopravvi...
100 giorni, sette continenti, il viaggio di una vita. #DalPoloSudAlPoloNord con Will Smith – disponibile dal 14 gennaio su #DisneyPlus. x.com
Jaden Smith, figlio di Will Smith, non ha aperto un ristorante. Ha messo in discussione un modello. The I Love You Restaurant non nasce per scalare, fatturare o vincere premi. Nasce per rispondere a una domanda scomoda: che ruolo ha oggi un brand nel pr - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.