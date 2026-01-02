Will Smith citato in giudizio per molestie sessuali

Will Smith è stato citato in giudizio dal violinista Brian King Joseph, partecipante al suo 'Based on a True Story: 2025 Tour'. La causa riguarda presunte molestie sessuali, segnalate dallo stesso musicista. L'evento solleva questioni legate a comportamenti in ambito artistico e si inserisce in un contesto di attenzione pubblica su queste tematiche. La vicenda è attualmente in fase di valutazione da parte delle autorità competenti.

(Adnkronos) – Will Smith è stato citato in giudizio dal violinista Brian King Joseph, che ha preso parte al suo 'Based on a True Story: 2025 Tour'. Il musicista accusa l'attore e rapper di molestie sessuali. Come riporta 'Variety', che ha esaminato l’atto depositato presso un tribunale di Los Angeles, Joseph sarebbe stato ingaggiato nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

