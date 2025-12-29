Tyler Perry citato in giudizio per violenze sessuali | avrebbe usato il suo potere per molestare giovani attori
Mario Rodriguezuez ha intentato una causa contro Tyler Perry, accusandolo di aver utilizzato il suo ruolo di potere per molestare giovani attori. La richiesta di risarcimento ammonta a 77 milioni di dollari. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei diritti e sull’ambiente di lavoro nel settore dello spettacolo.
L'attore Mario Rogriduez accusa il regista Tyler Perry di molestie sessuali, chiedendo un risarcimento di 77 milioni di dollari. La decisione di procedere legalmente arriva dopo la causa intentata anni fa per le stesse ragioni da Derek Dixon, altro collaboratore di Perry. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Fa cose strane”, bimba di 6 anni racconta le violenze sessuali: arrestato 23enne padre delle amichette
Leggi anche: Torture e violenze sessuali nel centro della Croce Rossa: “Mio figlio da quel giorno non sorride più”
Il secondo attore accusa Tyler Perry di violenza sessuale in una nuova causa; Tyler Perry affronta la seconda causa per violenza sessuale per 77 milioni di dollari; Tyler Perry citato in giudizio per violenza sessuale da parte dell'attore di Madea Halloween che cercava 77 milioni di dollari; Quanto guadagna un regista – Vita a Hollywood.
Tyler Perry, attore e regista citato in giudizio per presunte molestie sessuali - La denuncia, presentata presso il Tribunale Superiore di Los Angeles, riguarda Mario Rodriguez, attore apparso nel film del ... msn.com
Tyler Perry accusato di abusi sessuali e aggressione, citato in giudizio per 260 milioni di dollari - L'attore Derek Dixon ha deciso di sporgere denuncia nei confronti di ... movieplayer.it
Alla ricerca di Joy, di Tyler Perry Un film di Natale che cerca di dialogare con l'immaginario del cinema black contemporaneo salvo poi ripiegare su un racconto convenzionale e prevedibile. Su Prime Video... Nel primo commento al link, la recensione di Franc - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.