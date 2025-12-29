Tyler Perry citato in giudizio per violenze sessuali | avrebbe usato il suo potere per molestare giovani attori

Mario Rodriguezuez ha presentato una denuncia contro Tyler Perry, accusandolo di molestie sessuali e di aver sfruttato il suo ruolo di potere nel settore dello spettacolo per molestare giovani attori. La causa, che richiede un risarcimento di 77 milioni di dollari, solleva questioni importanti sulla tutela dei diritti degli artisti e sulla presenza di comportamenti inappropriati nel mondo dello spettacolo.

L'attore Mario Rogriduez accusa il regista Tyler Perry di molestie sessuali, chiedendo un risarcimento di 77 milioni di dollari. Il suo legale: "Il nostro obiettivo è fermare chi usa il proprio potere per molestare attori in cerca di fortuna".

Tyler Perry, attore e regista citato in giudizio per presunte molestie sessuali - La denuncia, presentata presso il Tribunale Superiore di Los Angeles, riguarda Mario Rodriguez, attore apparso nel film del ... msn.com

Tyler Perry accusato di abusi sessuali e aggressione, citato in giudizio per 260 milioni di dollari - L'attore Derek Dixon ha deciso di sporgere denuncia nei confronti di ... movieplayer.it

