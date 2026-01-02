Will Smith è stato citato in giudizio dal violinista Brian King Joseph, coinvolto nella tournée “Based on a True Story: 2025”. L’accusa riguarda presunte molestie e ricatti, aggiungendo preoccupazioni alla sua carriera. Nel frattempo, circola un biglietto in hotel con scritto: “Torno alle 5.30, solo noi”, evidenziando ulteriori dettagli sulla vicenda. Questa notizia si inserisce in un contesto di recenti accadimenti che coinvolgono l’attore statunitense.

Molestie e ricatti: un’altra grana per Will Smith. L’attore premio Oscar e cantante-rapper statunitense è stato citato in giudizio dal violinista Brian King Joseph, che ha partecipato alla tournée “Based on a True Story: 2025” dell’ex principe di Bel Air. Il musicista accusa Smith di molestie sessuali, licenziamento ingiustificato e ritorsioni, chiamando in causa anche la società di gestione dell’artista, la Treyball Studios Management. La causa civile è stata depositata il 30 dicembre 2025 presso la Superior Court della contea di Los Angeles e riguarda fatti che, secondo l’accusa, si sarebbero verificati tra la fine del 2024 e la primavera del 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Will Smith accusato di molestie sessuali dal violinista Brian King Joseph. Quel biglietto in hotel: “Torno alle 5.30, solo noi”

