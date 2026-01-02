Valanga nel Vajo Gabene vicino a Vicenza | muore travolto uno sciatore di 50 anni

Un uomo di 50 anni è deceduto dopo essere stato travolto da una valanga nel Vajo Gabene, vicino a Vicenza, nel comune di Recoaro. L’incidente si è verificato durante un’attività di scialpinismo sulle Dolomiti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di verifica.

Non c'è stato nulla da fare per uno scialpinista travolto da una valanga sulle dolomiti del Vajo Gabene a Vicenza, nel comune di Recoaro. L'uomo aveva 50 anni ed è stato raggiunto dal soccorso alpino comunale con un elicottero partito da Treviso.La morte dell'uomo è da attribuirsi alla gravità delle ferite a seguito dell'impatto con la slavina. Non si hanno ancora notizie sull'identità precisa della vittima e sulla dinamica dell'accaduto.

