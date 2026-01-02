Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 20 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità e il trasporto pubblico nella regione Lazio del 2 gennaio 2026. La circolazione sulle autostrade e strade principali è scorrevole, ma si raccomanda attenzione nelle zone di montagna, in particolare nel Reatino e nel Frusinate, a causa di mezzi invernali per neve e ghiaccio. È attiva la nuova rete regionale UDR Lazio, con dettagli disponibili sul sito Astral. Fino al 6 gennaio, sono in corso lavori nella stazione di Ciampino, con possibili variazioni sui

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole sulle autostrade e sulle principali strade della Regione Ma si raccomanda massima attenzione sulle strade di montagna in particolar modo nel Reatina nel Frusinate dove segnaliamo la presenza di mezzi invernali di per il ghiaccio e neve su strada passiamo al trasporto pubblico da oggi c'è una novità nel trasporto pubblico locale prende il via la nuova rete regionale denominata udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale da questa mattina sono attive due unità di rete udr 3 Valle del Sacco e ho DR5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astral dedicato alle unità di rete per conoscere itinerari orari e calcolare il percorso Scarica l'app di Astral infomobilità chiudiamo con il ferroviario da domani fino al 6 gennaio ci saranno lavori di manutenzione programmata nella stazione di Ciampino interventi comportano modifiche variazioni e cancellazioni per alcuni delle linee Roma Cassino Roma Velletri Roma Albano e Roma Frascati tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito info mobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 20:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 07:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 10:25 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 12 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 17:25 - Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente su via Nettunense a causa del sinistro causato da lo sbandamento di ... romadailynews.it Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it Vorresti ricevere ogni giorno informazioni su viabilità, eventi in città, iniziative e nuove opportunità a Roma Iscriviti al canale Whatsapp di Roma Capitale! Bastano pochi semplici passaggi Vai su tinyurl.com/romawa Vedrai il canale Whatsapp di R - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Concerto di fine anno al Circo Massimo, il piano mobilità romamobilita.it/primo-piano/co… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.