Al via la United Cup 2026 | Spagna-Argentina la sfida inaugurale Attesa per Grecia-Giappone
La United Cup 2026 prende il via con la sfida tra Spagna e Argentina, segnando l'inizio della fase a gironi. La giornata si apre con le partite dei gruppi A ed E, anticipando un torneo che coinvolge nazioni di diversi continenti. La competizione, giunta alla sua quarta edizione, vede le migliori squadre nazionali affrontarsi in un torneo di tennis a squadre, con l’obiettivo di determinare la miglior rappresentativa internazionale.
Il grande tennis non perde tempo ed inaugura già il nuovo anno. La prima giornata dei gironi A ed E segna l’inizio ufficiale della United Cup, competizione a squadre che lo scorso anno è stata vinta dagli Stati Uniti in finale sulla Polonia. Doveroso ricordare che ogni incontro si articola in un singolare maschile, in un singolare femminile e in un doppio misto. Ad aprire le danze sulla RAC Arena saranno Spagna e Argentina, in uno scontro diretto dalla posta in palio decisamente elevata in un gruppo in cui gli Stati Uniti partono ampiamente favoriti in ottica qualificazione ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Quando ricomincia il tennis? Primi tornei ed esibizioni del 2026: attesa per la United Cup
Leggi anche: Amichevole Argentina, tutto pronto per la sfida in Angola: Lautaro convocato e vaccinato, i tre dell’Atletico restano in Spagna
Calendario United Cup 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming; United Cup, Paolini e Cobolli guidano l'Italia: quando e con chi giocano gli azzurri; United Cup: guida completa al primo torneo del 2026; United Cup 2026: calendario e tabellone dell'Italia, dove vedere in TV le partite di Paolini e Cobolli.
United Cup 2026, programma di domani (2 gennaio): orari, tv, programma, streaming - Le chiacchiere si azzerano, si entra finalmente in campo per giocare le partite che mettono in palio i punti. oasport.it
United Cup, Cobolli e Paolini in campo: orario, avversario, quando si gioca e dove vederla in tv - Dopo la pausa invernale, torna il grande tennis, con uno dei primi appuntamenti della nuova stagione: la United Cup, la competizione a squadre miste che prenderà il via in Australia. corrieredellosport.it
Calendario United Cup 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming - Ci sarà anche l’Italia al via della quarta edizione della United Cup di tennis, la competizione a squadre miste in programma dal 2 all’11 gennaio 2026 in ... oasport.it
DALLA SPAGNA - #Napoli, il #Barcellona sta pensando a #JuanJesus per sostituire #Christensen attualmente infortunato. Fonte: Mundo Deportivo - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.