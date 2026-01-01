La United Cup 2026 prende il via con la sfida tra Spagna e Argentina, segnando l'inizio della fase a gironi. La giornata si apre con le partite dei gruppi A ed E, anticipando un torneo che coinvolge nazioni di diversi continenti. La competizione, giunta alla sua quarta edizione, vede le migliori squadre nazionali affrontarsi in un torneo di tennis a squadre, con l’obiettivo di determinare la miglior rappresentativa internazionale.

Il grande tennis non perde tempo ed inaugura già il nuovo anno. La prima giornata dei gironi A ed E segna l’inizio ufficiale della United Cup, competizione a squadre che lo scorso anno è stata vinta dagli Stati Uniti in finale sulla Polonia. Doveroso ricordare che ogni incontro si articola in un singolare maschile, in un singolare femminile e in un doppio misto. Ad aprire le danze sulla RAC Arena saranno Spagna e Argentina, in uno scontro diretto dalla posta in palio decisamente elevata in un gruppo in cui gli Stati Uniti partono ampiamente favoriti in ottica qualificazione ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Al via la United Cup 2026: Spagna-Argentina la sfida inaugurale. Attesa per Grecia-Giappone

Leggi anche: Quando ricomincia il tennis? Primi tornei ed esibizioni del 2026: attesa per la United Cup

Leggi anche: Amichevole Argentina, tutto pronto per la sfida in Angola: Lautaro convocato e vaccinato, i tre dell’Atletico restano in Spagna

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Calendario United Cup 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming; United Cup, Paolini e Cobolli guidano l'Italia: quando e con chi giocano gli azzurri; United Cup: guida completa al primo torneo del 2026; United Cup 2026: calendario e tabellone dell'Italia, dove vedere in TV le partite di Paolini e Cobolli.

United Cup 2026, programma di domani (2 gennaio): orari, tv, programma, streaming - Le chiacchiere si azzerano, si entra finalmente in campo per giocare le partite che mettono in palio i punti. oasport.it