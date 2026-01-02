United Cup | Solana Sierra firma il primo successo dell’Argentina Spagna battuta a Perth
L’Argentina apre il 2026 con una vittoria nella United Cup di Perth, battendo la Spagna grazie ai successi nei singolari di Sebastián Báez e Solana Sierra. Questa vittoria rappresenta un buon inizio per la squadra argentina, evidenziando un’ottima prestazione complessiva e un segnale positivo per le prossime sfide del torneo.
L’Argentina comincia il 2026 con un sorriso alla United Cup: a Perth arriva una vittoria importante contro la Spagna, conquistata già nei singolari grazie ai punti di Sebastián Báez e Solana Sierra. Una partenza che dà fiducia e accende le ambizioni albiceleste in un torneo dove ogni incontro può cambiare rapidamente gli equilibri del girone. Sierra decisiva: battuta Bouzas Maneiro dopo una partita piena di svolte. Il match che chiude la sfida e consegna il successo all’Argentina è quello del singolare femminile. Solana Sierra supera Jessica Bouzas Maneiro con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 al termine di una partita intensa e ricca di snodi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
