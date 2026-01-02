La United Cup 2026 si svolgerà dal 2 all’11 gennaio, inaugurando la stagione tennistica 2026 con una competizione a squadre miste tra nazioni. Tra i protagonisti italiani figura Flavio Cobolli, che affronterà Stan Wawrinka, alla sua ultima stagione. Un precedente favorevole potrebbe favorire l’azzurro nell’incontro, contribuendo alla crescita del nostro team in questa importante manifestazione internazionale.

Flavio Cobolli sarà uno dei punti di riferimento dell’Italia nella United Cup 2026, la competizione a squadre miste tra nazioni che, dal 2 all’11 gennaio, inaugurerà ufficialmente la stagione tennistica 2026. A Perth, in Australia, gli azzurri faranno il loro esordio il 4 gennaio contro la Svizzera, con Cobolli designato come singolarista per affrontare Stan Wawrinka. Si profila un confronto affascinante tra un giovane che punta alla top-10 mondiale e un campione che ha scritto la storia del tennis moderno, riuscendo a conquistare titoli dello Slam nell’era dominata dai Big Three. Wawrinka vanta infatti tre Major in carriera: Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Cup 2026, Flavio Cobolli alla prova di uno Stan Wawrinka all’ultima stagione. Un precedente favorevole all’azzurro

Leggi anche: Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: Stan Wawrinka ha deciso: “Il 2026 sarà la mia ultima stagione nel Tour”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

United Cup, Paolini e Cobolli sono arrivati a Perth: esordio il 4 gennaio; La United Cup 2026 assegnerà punti per i ranking ATP e WTA! Il gruzzolo potenziale in palio per Jasmine Paolini e Flavio Cobolli; United Cup, Paolini e Cobolli guidano l'Italia: quando e con chi giocano gli azzurri; Calendario ATP 2026, si parte il 2 gennaio con la United Cup e si chiude il 29 novembre con la Coppa Davis: la lista completa dei tornei.

United Cup 2026, Flavio Cobolli alla prova di uno Stan Wawrinka all’ultima stagione. Un precedente favorevole all’azzurro - Flavio Cobolli sarà uno dei punti di riferimento dell’Italia nella United Cup 2026, la competizione a squadre miste tra nazioni che, dal 2 all’11 gennaio, ... oasport.it