Stan Wawrinka ha deciso | Il 2026 sarà la mia ultima stagione nel Tour
Stan Wawrinka ha preso una decisione importante, indicando ufficialmente il 2026 come la sua ultima stagione da tennista professionista prima di lasciare l’agonismo. “ Un’ultima spinta. Ogni libro ha bisogno di una fine. È tempo di scrivere l’ultimo capitolo della mia carriera da tennista professionista. Il 2026 sarà il mio ultimo anno nel Tour “, annuncia lo svizzero sui social. Wawrinka occupa oggi il 157° posto del ranking mondiale, ma in passato si è tolto grandi soddisfazioni vincendo tre Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016) e conquistando nel complesso 16 titoli ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it
