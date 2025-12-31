Nel risiko infinito c’è anche l’ipotesi che Delfin ceda la quota Mps a Orcel

Nel contesto delle dinamiche finanziarie milanesi, circolano alcune voci riguardanti il risiko infinito tra le istituzioni bancarie. In particolare, si discute della possibilità che Delfin possa cedere la propria quota di Mps a Andrea Orcel. Pur essendo ancora solo indiscrezioni, è importante monitorare gli sviluppi e attendere eventuali conferme ufficiali.

Negli ambienti finanziari milanesi, quelli dove le indiscrezioni viaggiano prima dei comunicati, da qualche giorno circola una voce che merita più di una verifica. Riguarda Delfin e la sua posizione nel capitale di Mps, oggi uno dei tavoli più sensibili del risiko bancario 2025. Secondo quanto si mormora, la holding degli eredi Del Vecchio guidata da Francesco Milleri e Romolo Bardin starebbe valutando seriamente l'ipotesi di cedere il suo 17,5% di Mps, fortemente corteggiata da Unicredit. In Piazza Gae Aulenti, del resto, il ceo Andrea Orcel non ha mai fatto mistero del suo interesse per la banca senese, pronto anche a condividere la partnership con il Tesoro (4,8%) e il gruppo Caltagirone (10,2%).

