Milano, 4 novembre 2025 – Fra le motivazioni che avrebbero spinto Vincenzo Lanni ad accoltellare una donna a caso in piazza Gae Aulenti, ci sarebbe il suo astio nei confronti del “ potere economico ”, che – a suo dire – lo avrebbe espulso dai ranghi del mondo produttivo. Per questo, è sempre stato l’aggressore a dirlo, avrebbe scelto di colpire vicino al palazzo di UniCredit, da lui considerato un simbolo di quella “forza oscura” che lo aveva umiliato, con il licenziamento da parte di un’azienda di programmazione informatica. Il messaggio. Anche per questo l’amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, si è sentito in dovere di mandare un messaggio ai dipendenti della banca, per tenerli in guardia ma anche per rassicurarli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltellamento vicino al palazzo di UniCredit, Andrea Orcel scrive ai dipendenti: segnalate ogni attività sospetta