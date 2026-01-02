Un’anomalia positiva | Fdi guadagna 4 punti da quando è al governo

Da quando è al governo, Fratelli d’Italia ha registrato un incremento di 4 punti nel consenso, evidenziando un legame stabile con gli elettori e una maggioranza solida. Questa crescita rappresenta un fenomeno inusuale e positivo nel panorama politico attuale, riflettendo una percezione di stabilità e fiducia nei confronti del partito. Un dato che si inserisce in un quadro di continuità e di riconoscimento da parte dell’elettorato.

«Un'anomalia positiva in termini di consenso», «legame sentimentale con gli italiani», «maggioranza tonica». Ecco il «caso Meloni» secondo il sondaggista Antonio Noto. E di caso sicuramente si può parlare, stando alle percentuali delle rilevazioni a più di tre anni dall'insediamento del governo guidato da Giorgia Meloni. Uno scarto dalla regola, argomentato così - parlando con Il Giornale - dal presidente di Noto Sondaggi: «Il prossimo probabilmente sarà l'ultimo anno completo di questo governo, dato che nel 2027 si andrà al voto. La premier e gli alleati di governo arrivano in questa fase in maniera abbastanza tonica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Un’anomalia positiva: Fdi guadagna 4 punti da quando è al governo" Leggi anche: La positiva anomalia Fàbregas Leggi anche: L’Ambasciatore Marsili: “Bene il governo sugli asset russi”. E sulla Ue: “Da Trump una sveglia positiva” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. "Un’anomalia positiva: Fdi guadagna 4 punti da quando è al governo" - «Un'anomalia positiva in termini di consenso», «legame sentimentale con gli italiani», «maggioranza tonica». ilgiornale.it

Spettacolo da interpretare le mappe relative alle anomalie a 1500 metri previste in questi giorni e al relativo sbalzo dei prossimi… Si partirà da un’anomalia positiva mostruosa che tra oggi e dopodomani colpirà centro Europa ed Italia mentre un primo affondo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.