La positiva anomalia Fàbregas

Un sistema è omogeneo quando ogni sua parte presenta caratteristiche uguali. Può capitare però che in quello stesso sistema entri un elemento estraneo, un’anomalia, che si discosta dal modello e che può alterarlo. Nella nostra Serie A di calcio c’è un’anomalia, ma è positiva. Si chiama Cesc Fàbregas. L’ex centrocampista di Barcellona e Arsenal ha portato in Serie A la concezione spagnola del pallone che è radicalmente “diversa da quella italiana”, sostiene Massimo Callegari giornalista e telecronista sportivo di Sport Mediaset. “La Liga infatti produce lo spazio attraverso tecnica e ritmo”, dice Callegari che sottolinea come la Serie A invece “tende più a proteggerlo quello spazio cercando equilibrio, tattica difensiva e organizzazione”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

