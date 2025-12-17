L’Ambasciatore Marsili | Bene il governo sugli asset russi E sulla Ue | Da Trump una sveglia positiva

L’ambasciatore Carlo Marsili commenta positivamente le scelte del governo italiano riguardo agli asset russi e sottolinea come l’UE abbia ricevuto una “sveglia positiva” da Trump, evidenziando l’importanza di allinearsi alle strategie europee e internazionali.

“Bene ha fatto il governo Meloni a seguire la linea del Belgio sugli asset russi”. Lo afferma a InsideOver l’ambasciatore Carlo Marsili, senior fellow della Fondazione Nodo di Gordio e noto come “l’eterno Ambasciatore d’Italia ad Ankara” per l’impronta profonda lasciata nelle relazioni bilaterali durante il suo lungo incarico come Capo Missione in Turchia. Lo abbiamo contattato per un commento sulla situazione dei negoziati tra Occidente e Federazione Russa in vista di un possibile accordo sull’Ucraina. Da Mosca, nel frattempo, è arrivato un secco “no” alla presenza di truppe Nato sul territorio ucraino, mentre il Cremlino ha ribadito che non farà “nessuna concessione sui territori”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

