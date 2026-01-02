Tragedia di Crans-Montana non ce l’ha fatta il genovese Emanuele Galeppini | Il post

La tragedia di Crans-Montana si è conclusa con il tragico decesso di Emanuele Galeppini, originario di Genova. Il suo nome è stato rimosso dall’elenco dei dispersi italiani in Svizzera, che attualmente conta sei persone. Un momento di dolore e di riflessione sulla fragilità delle situazioni di emergenza e sull’importanza della sicurezza in montagna.

Il suo nome è stato tolto dall'elenco della Farnesina degli italiani dispersi in Svizzera, che a ora è di 6 persone.

La tragedia a Cras-Montana cambia la programmazione Rai: ecco tutti gli aggiornamenti - Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 sulla tragedia di Capodanno che ha coinvolto anche italiani ... ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, riminese era in salvo ma finisce nell’elenco dei dispersi: “Ho avvisato tutti” - Il suo nome è circolato per qualche ora tra i dispersi della tragedia di Crans- corriereromagna.it

Il Giornale. . In rilievo la tragedia nella discoteca di Crans-Montana in Svizzera, e poi ancora il reportage del Giornale su Hannoun e le parole di Ignazio La Russa. Questo e molto altro in edicola - facebook.com facebook

Crans-Montana, un’immane tragedia ci ha colpiti al cuore – L'EDITORIALE di @ParidePelli x.com

