Emanuele Galeppini chi è il giovanissimo golfista disperso a Crans-Montana Il padre | Ho girato gli ospedali non c’è

Emanuele Galeppini, giovane golfista di quasi 17 anni originario di Genova, è tra le persone disperse dopo l’incidente a Crans-Montana. Il padre ha confermato di aver cercato in diversi ospedali senza esito, chiedendo aiuto per trovare suo figlio. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione e attenzione, mentre le operazioni di ricerca continuano nel tentativo di rintracciare Emanuele.

Genova – "Aiutatemi a trovare mio figlio". C'è anche un quasi 17enne di origini genovesi, Emanuele Galeppini, tra i dispersi della tragedia di Crans-Montana. Giovane e promettente golfista, da qualche anno abita a Dubai con la famiglia: la notte di Capodanno si trovava nel bar Le Constellation per festeggiare l'arrivo del 2026 quando è scoppiato l'incendio. Sono ore di angoscia. Il padre di Emanuele, Edoardo, è salito a Crans-Montana per cercare notizie del figlio. Galeppini (ha ancora 16 anni, è nato il 21 gennaio 2009) è ufficialmente nella lista dei dispersi italiani. L'ultimo contatto con la famiglia, al telefono, risale alla mezzanotte.

