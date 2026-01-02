Tragedia di Crans-Montana la Serie A si ferma! Cosa succede

La tragedia di Crans-Montana ha colpito profondamente il mondo dello sport italiano, portando alla sospensione delle attività della Serie A. In questa fase di lutto e riflessione, si cerca di comprendere i dettagli dell’incidente e le conseguenze per il calendario sportivo. Un momento difficile che richiede rispetto e attenzione per le vittime e le loro famiglie.

Il mondo dello sport italiano si ferma per un profondo momento di riflessione e cordoglio a causa della terribile tragedia avvenuta a Crans-Montana durante la notte di Capodanno. Un evento drammatico che ha scosso le coscienze non solo in Svizzera ma in tutta Europa, colpendo in modo particolare molti giovani atleti che si trovavano nella nota località montana. Il bilancio delle vittime e dei feriti ha evidenziato come il fuoco abbia spezzato vite di ragazzi impegnati in diverse discipline sportive, trasformando quello che doveva essere un momento di festa in un dolore collettivo incolmabile.

Crans-Montana “tragedia evitabile”: tutti gli errori - Nella memoria collettiva restano, tra gli altri: il The Station Nightclub di West Warwick, Rhode Island (Usa 2003): i pirotecnici ... msn.com

Crans – Montana, la sindaca Foronchi: “Conosco Eleonora e la sua famiglia, Cattolica è con voi” - La tragedia di Crans Montana non sta sconvolgendo solo la Svizzera, ma anche l’Italia, con alcuni ragazzi italiani presenti la notte del rogo nel locale. chiamamicitta.it

Un calciatore del #PescaraPrimavera tra i feriti della tragedia a Crans-Montana x.com

Le Constellation, il locale a Crans-Montana teatro della tragedia di Capodanno, era stato ispezionato "tre volte in dieci anni" e "tutto è stato fatto secondo le norme". Lo ha garantito il proprietario Jacques Moretti contattato dalla Tribune de Geneve. ANSA - facebook.com facebook

