crans montana la notte di capodanno si trasforma in tragedia

Il 31 dicembre a Crans-Montana, in Svizzera, si è verificato un grave incendio in un locale della rinomata località sciistica. L’incidente ha provocato fino a cento feriti, alcuni in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, che ha causato notevoli danni e preoccupazione tra i residenti e i visitatori della zona.

Fino a cento feriti in condizioni critiche dopo il devastante incendio in un locale della rinomata località sciistica svizzera. Una notte che doveva essere di festa si è trasformata in una tragedia di proporzioni drammatiche a Crans-Montana, celebre località sciistica del Canton Vallese, in Svizzera. Un violento incendio scoppiato all'interno di un locale affollato per i festeggiamenti di Capodanno ha provocato un bilancio pesantissimo, con oltre cento persone ferite, molte delle quali in condizioni gravissime. Secondo quanto riferito dall'agenzia ANSA, citando fonti ufficiali svizzere, tra 80 e 100 feriti versano in condizioni critiche, con prognosi riservata, mentre il numero complessivo dei ricoverati ha raggiunto quota 115.

