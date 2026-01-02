Tommy Lee Jones la figlia Victoria trovata morta in un hotel

Tommy Lee Jones è stato coinvolto in una triste vicenda, con la perdita della figlia Victoria, trovata senza vita in un hotel di San Francisco durante la notte di Capodanno. La notizia ha suscitato grande cordoglio e attenzione, lasciando un vuoto nel mondo del cinema e tra i suoi cari.

Grave lutto per Tommy Lee Jones. La figlia della star di Hollywood, Victoria, è stata trovata senza vita in una stanza d'albergo a San Francisco la notte di Capodanno. Lo riporta Tmz citando alcune fonti delle forze dell'ordine, spiegando che la 34enne è morta all'interno dell'elegante Hotel Fairmont. I soccorsi sono intervenuti poco prima delle tre del mattino per un'emergenza medica, ma all'arrivo i paramedici non hanno potuto far altro che constatare il decesso, di cui per il momento non sono note le cause. Spetterà ora al Dipartimento di polizia di San Francisco e all'ufficio del medico legale effettuare ulteriori accertamenti.

