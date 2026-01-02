La figlia di Tommy Lee Jones Victoriatrovata morta in un hotel di San Francisco
Victoria Lee Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è stata trovata morta in un hotel di San Francisco, come riportato da TMZ. La giovane, 34 anni, aveva partecipato brevemente al film
La notizia resa nota dal magazine TMZ. La giovane, 34 anni, aveva seguito brevemente le orme del padre, debuttando al suo fianco in Men in Black II, nel 2002. Restano ancora sconosciute, al momento, le cause del decesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
