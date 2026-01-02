Morta la figlia di Tommy Lee Jones Victoria aveva 34 anni | trovata senza vita in un hotel di lusso

Victoria Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita nella notte di Capodanno presso l’hotel Fairmont di San Francisco. La giovane, di 34 anni, è stata scoperta senza vita in circostanze ancora da chiarire. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause del decesso. La notizia ha suscitato cordoglio e attenzione mediatica sulla vicenda.

Victoria Jones, figlia dell'attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata morta nella notte di Capodanno in un hotel di lusso a San Francisco, il Fairmont. La donna aveva 34 anni. Lo riferisce il sito di gossip hollywoodiani Tmz, citando fonti delle forze dell'ordine californiane. L'intervento dei paramedici, la ragazza dichiarata morta a Capodanno . Secondo quanto comunicato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Francisco, i soccorsi sono intervenuti intorno alle 2:52 del mattino presso il Fairmont per un'emergenza medica. All'arrivo dei paramedici, la donna è stata dichiarata morta sul posto.

La figlia di Tommy Lee Jones, Victoria, trovata morta in un hotel di San Francisco - La giovane, 34 anni, aveva seguito brevemente le orme del padre, debuttando al suo fianco in Men in Black II, nel 2002. vanityfair.it

Tommy Lee Jones, la figlia Victoria trovata morta in hotel la notte di Capodanno: aveva 34 anni - La figlia dell'attore, Victoria Jones, è stata trovata morta in un hotel a San Francisco. msn.com

La figlia di Tommy Lee Jones, Victoria Jones, è stata trovata morta in un hotel di San Francisco ...

