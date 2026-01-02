Morta la figlia di Tommy Lee Jones Victoria aveva 34 anni | trovata senza vita in un hotel di lusso

Victoria Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita nella notte di Capodanno presso l’hotel Fairmont di San Francisco. La giovane, di 34 anni, è stata scoperta senza vita in circostanze ancora da chiarire. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause del decesso. La notizia ha suscitato cordoglio e attenzione mediatica sulla vicenda.

Victoria Jones, figlia dell'attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata morta nella notte di Capodanno in un hotel di lusso a San Francisco, il Fairmont. La donna aveva 34 anni. Lo riferisce il sito di gossip hollywoodiani Tmz, citando fonti delle forze dell'ordine californiane.   L’intervento dei paramedici, la ragazza dichiarata morta a Capodanno  . Secondo quanto comunicato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Francisco, i soccorsi sono intervenuti intorno alle 2:52 del mattino presso il Fairmont per un'emergenza medica. All'arrivo dei paramedici, la donna è stata dichiarata morta sul posto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

