Terremoto oggi in Emilia Romagna scossa di magnitudo 3.5 sull’Appennino Cesenate

Oggi si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 sull’Appennino Cesenate, nel comune di Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena. L’evento sismico si è verificato in serata e, al momento, non sono stati segnalati danni significativi. La zona resta sotto osservazione e le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza dei residenti.

Verghereto (Forlì-Cesena), 2 gennaio 2025 – Trema la terra in serata nell’Appennino in provincia di Forlì-Cesena. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 20:53 sull'alto Appennino tra Romagna e Toscana. La scossa - riporta l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul suo sito - è stata registrata a 10 chilometri di profondità a 8 chilometri ad Ovest di Verghereto, nel Cesenate e a 9 chilometri da Chiusi della Verna nell'Aretino. Alle 20:25, era stata rilevata, sempre nella zona di Verghereto una scossa di magnitudo 2.4 e un’altra è stata registrata alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terremoto oggi in Emilia Romagna, scossa di magnitudo 3.5 sull’Appennino Cesenate Leggi anche: Terremoto oggi in Emilia Romagna, scossa di 3.5 sull’Appennino Cesenate Leggi anche: Terremoto fra Emilia-Romagna e Toscana, sciame sismico sull'Appennino: a Verghereto magnitudo 2.5 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Terremoto a Taiwan: la scossa di magnitudo 6.6 scuote il paese. Video; Sciame sismico senza sosta. Tra Anghiari e Sansepolcro registrate oltre cento scosse; Terremoto nella notte: epicentro a Sansepolcro, nessun danno segnalato; Alluvione, la frana che minaccia la provinciale 86. Terremoto oggi in Emilia Romagna, scossa di 3.5 sull’Appennino Cesenate - Cesena), 2 gennaio 2025 – Trema la terra in serata nell’Appennino in provincia di Forlì- msn.com

