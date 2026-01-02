Oggi si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 nell’Appennino Cesenate, in provincia di Forlì-Cesena, con epicentro a Verghereto. L’evento sismico si è verificato in serata e, al momento, non sono state segnalate conseguenze gravi. La regione monitora attentamente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione e valutare eventuali sviluppi.

Verghereto (Forlì-Cesena), 2 gennaio 2025 – Trema la terra in serata nell’Appennino in provincia di Forlì-Cesena. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 20:53 sull'alto Appennino tra Romagna e Toscana. La scossa - riporta l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul suo sito - è stata registrata a 10 chilometri di profondità a 8 chilometri ad Ovest di Verghereto, nel Cesenate e a 9 chilometri da Chiusi della Verna nell'Aretino. Alle 20:25, era stata rilevata, sempre nella zona di Verghereto una scossa di magnitudo 2.4 e un’altra è stata registrata alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terremoto oggi in Emilia Romagna, scossa di 3.5 sull’Appennino Cesenate

