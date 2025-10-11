Scioperi e cortei? Gli italiani presentano il conto alla sinistra | il sondaggio impietoso

Gli ultimi dati del sondaggio Dire-Tecnè, realizzato tra l'8 e il 9 ottobre, confermano una tendenza chiara: il centrodestra continua a rafforzarsi, mentre le forze di opposizione, nonostante gli sforzi delle mobilitazioni e degli scioperi, mostrano segnali di indebolimento. Secondo il sondaggio, Fratelli d'Italia guadagna lo 0,3% rispetto alla settimana precedente, attestandosi al 30,5%. Un trend costante che sottolinea la solidità del partito guidato da Giorgia Meloni e la capacità del centrodestra di intercettare le preoccupazioni degli italiani. Anche Forza Italia mostra segni di vitalità, con un aumento dello 0,2% in sette giorni, raggiungendo l'11,3%. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scioperi e cortei? Gli italiani presentano il conto alla sinistra: il sondaggio impietoso

