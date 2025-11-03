Toghe scatenate? Il sondaggio impietoso | FdI mai così in alto Pd e M5s in rosso
Nel nuovo sondaggio SWG diffuso dal TG La7 il 3 novembre 2025, Fratelli d'Italia consolida la propria posizione di primo partito italiano, registrando un +0,2% rispetto alla settimana precedente e attestandosi a uno stratosferico 31,4%. Un segnale di stabilità per il partito di Giorgia Meloni, che continua a mantenere un ampio vantaggio sugli avversari. Sul fronte dell'opposizione, il Partito Democratico perde un decimo di punto e scende al 21,9%, mentre il Movimento 5 Stelle cala al 12,6% (-0,2%). Entrambi i principali partiti di opposizione mostrano dunque una leggera flessione, in un quadro politico che resta sostanzialmente stabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it
