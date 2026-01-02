Tegola Lukaku non c’è pace per il belga | cambiano ancora i tempi di recupero

Romelu Lukaku continua a affrontare un lungo percorso di recupero. Dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diverse settimane, i tempi di ritorno si allungano ancora, con almeno due settimane di assenza previste. La situazione del calciatore rimane incerta, e l’attesa per il suo rientro si prolunga, mantenendo alta l’attenzione sui prossimi aggiornamenti sul suo stato di salute.

Prosegue il calvario di Romelu Lukaku, con i tempi di recupero che slittano ancora. Il belga non ha ancora smaltito l'infortunio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi e dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per almeno altre due settimane. Una nota stonata per Antonio Conte e per il suo staff, che sperava di ritrovare il centravanti belga fin da subito. Slitta ancora il rientro di Lukaku: le ultime sulle condizioni del belga. Non c'è pace per Romelu Lukaku, costretto a rimanere fuori dai giochi per più tempo di quanto inizialmente previsto e sperato. Stando alle informazioni raccolte e riportate dal Corriere dello Sport, il classe 1993 non ha ancora recuperato la condizione fisica ideale e dovrà rimanere fermo ai box per ulteriore tempo.

