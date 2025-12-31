Brutte notizie per Lukaku | cambiano i tempi di recupero i dettagli

Romelu Lukaku potrebbe dover attendere più a lungo prima di tornare in campo, dopo i recenti aggiornamenti sui tempi di recupero. La convocazione per la Supercoppa Italiana aveva alimentato speranze di un suo rientro imminente, ma le ultime notizie indicano una situazione più complessa. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali per avere un quadro preciso sulla sua disponibilità.

La convocazione per la Supercoppa Italiana aveva fatto pensare ad un recupero ormai vicino ma per Romelu Lukaku la situazione sembrerebbe essere diversa. Il rientro sembrava essere imminente (magari proprio contro la Lazio nella prima partita del 2026) ma per vedere l’attaccante belga nuovamente in azione servirà ancora diverso tempo. Napoli, slitta il ritorno in campo di Lukaku. Per rivedere in campo Romelu Lukaku servirà ancora diverso tempo. L’ipotesi di un rientro per il match tra Lazio e Napoli che aprirà il 2026 della squadra di Antonio Conte è ormai tramontata ma non solo: l’attaccante belga non ci sarà nemmeno nelle successive gare contro il Verona e contro l’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

