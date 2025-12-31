Brutte notizie per Lukaku | cambiano i tempi di recupero i dettagli
Romelu Lukaku potrebbe dover attendere più a lungo prima di tornare in campo, dopo i recenti aggiornamenti sui tempi di recupero. La convocazione per la Supercoppa Italiana aveva alimentato speranze di un suo rientro imminente, ma le ultime notizie indicano una situazione più complessa. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali per avere un quadro preciso sulla sua disponibilità.
La convocazione per la Supercoppa Italiana aveva fatto pensare ad un recupero ormai vicino ma per Romelu Lukaku la situazione sembrerebbe essere diversa. Il rientro sembrava essere imminente (magari proprio contro la Lazio nella prima partita del 2026) ma per vedere l’attaccante belga nuovamente in azione servirà ancora diverso tempo. Napoli, slitta il ritorno in campo di Lukaku. Per rivedere in campo Romelu Lukaku servirà ancora diverso tempo. L’ipotesi di un rientro per il match tra Lazio e Napoli che aprirà il 2026 della squadra di Antonio Conte è ormai tramontata ma non solo: l’attaccante belga non ci sarà nemmeno nelle successive gare contro il Verona e contro l’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Infortunio Lukaku, brutte notizie per il Napoli: i tempi di recupero si allungano. Ecco quando rientrerà a disposizione il belga
Leggi anche: Brutte notizie per Gasperini, lesione per Dovbyk: i tempi di recupero
Napoli troppo sbilanciato tra casa e trasferta! CorSera: il totem Lukaku oggi non è più di un cambio dell’eccellente Hojlund.
Infortunio Lukaku, brutte notizie per il Napoli: i tempi di recupero si allungano. Ecco quando rientrerà a disposizione il belga - Infortunio Lukaku, il giocatore del Napoli dovrà stare ai box per almeno due o tre settimane. calcionews24.com
Infortunio Lukaku, tegola per Conte: si allungano i tempi di recupero - C'è l'annuncio Il Napoli ha messo in archivio un’altra serata europea poco felice incassando il ... diregiovani.it
Brutte notizie in casa #Napoli, il rientro di #Lukaku non è così vicino come sembra. Il calciatore, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, salterà sicuramente #Lazio ed #Inter Stando alla Rosea, per #Lukaku ci vogliono almeno altre - facebook.com facebook
EUROLEGA - Brutte notizie in casa Virtus Bologna, Carsen Edwards si è infortunato nel match di ieri contro l'Olympiacos: l'ex Bayern ha riportato una distorsione alla caviglia destra con interessamento legamentoso. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.