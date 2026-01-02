Teatro comico aprirà il 7 gennaio la campagna abbonamenti

Il 7 gennaio si aprirà la campagna abbonamenti per la nuova stagione di Teatro Comico, organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con il Comune di Ravenna. La rassegna, che si svolgerà al Teatro Alighieri, offre un’opportunità di assistere a spettacoli di teatro comico, promuovendo la cultura teatrale locale e offrendo una proposta artistica qualificata per il pubblico della città.

Partirà il 7 gennaio la campagna abbonamenti della nuova edizione della rassegna di Teatro Comico, organizzata da Accademia PerdutaRomagna Teatri in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e ospitata dal Teatro Alighieri. I tagliandi a disposizione non saranno tantissimi a causa delle molte persone che annualmente rinnovano il proprio posto a sedere per godersi gli spettacoli e quindi, come ormai da tradizione, anche quest’anno si prospetta la corsa notturna per assicurarsi i biglietti rimasti per sottoscrivere l’abbonamento 2026. La campagna abbonamenti sarà attiva tutti i giorni da mercoledì 7 a lunedì 12 gennaio, dalle 10 alle 13 (giovedì 8 anche dalle 16 alle 18). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

