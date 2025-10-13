Bergamo. Stagione di Prosa, Altri Percorsi e Operette 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti: il conto alla rovescia è iniziato. Martedì 14 ottobre prende infatti avvio la vendita dei nuovi abbonamenti per la Stagione di Prosa, mentre da martedì 21 saranno disponibili quelli relativi alla rassegna di Altri Percorsi e alla Stagione di Operette. Da martedì 28 novembre si potranno quindi acquistare i biglietti i per i singoli spettacoli per tutte le stagioni. Dal 14 ottobre sono disponibili anche i biglietti di altri eventi inseriti nella Stagione dei Teatri: il musical del 31 dicembre La fabbrica dei sogni, i concerti al Teatro Sociale, Rigoletto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Teatro Donizetti, al via la campagna abbonamenti di Prosa e Altri Percorsi