campagna abbonamenti per il teatro stignani

Dopo la prima settimana dedicata alle riconferme di turno e posto, il teatro Stignani entra nel vivo della campagna abbonamenti. Da sabato 1 a martedì 4 novembre la biglietteria di via Verdi sarà infatti riservata agli abbonati della scorsa stagione che desiderano cambiare giornata o migliorare il proprio posto. Il cambio può essere effettuato solo al botteghino, aperto dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 16 alle 19, con un’apertura straordinaria sabato primo novembre dalle 9 alle 15 (mangiacoda attivo già dalle 7 per gestire l’affluenza). La nuova stagione porta con sé una novità importante: una serata in più per ogni spettacolo, con l’introduzione del turno del martedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

