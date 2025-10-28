Campagna abbonamenti per il teatro Stignani

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la prima settimana dedicata alle riconferme di turno e posto, il teatro Stignani entra nel vivo della campagna abbonamenti. Da sabato 1 a martedì 4 novembre la biglietteria di via Verdi sarà infatti riservata agli abbonati della scorsa stagione che desiderano cambiare giornata o migliorare il proprio posto. Il cambio può essere effettuato solo al botteghino, aperto dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 16 alle 19, con un’apertura straordinaria sabato primo novembre dalle 9 alle 15 (mangiacoda attivo già dalle 7 per gestire l’affluenza). La nuova stagione porta con sé una novità importante: una serata in più per ogni spettacolo, con l’introduzione del turno del martedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

campagna abbonamenti per il teatro stignani

© Ilrestodelcarlino.it - Campagna abbonamenti per il teatro Stignani

Altri contenuti sullo stesso argomento

campagna abbonamenti teatro stignaniCampagna abbonamenti per il teatro Stignani - Dopo la prima settimana dedicata alle riconferme di turno e posto, il teatro Stignani entra nel vivo della campagna ... Da msn.com

campagna abbonamenti teatro stignaniImola, Teatro Stignani: abbonamenti e cambi di posto o di giornata: ecco le date - 26 ottobre) riservati alle persone abbonate alla scorsa stagione che hanno riconfermato esattamente ... Segnala corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Campagna Abbonamenti Teatro Stignani