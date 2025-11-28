Roma Teatro di Cerignola stagione 2025 2026 | in scena Giovani Esposito con la commedia ' Benvenuti in casa Esposito'

28 nov 2025

Per la stagione 20252026, al ‘Roma Teatro Cinema E.’ di Cerignola sabato 29 novembre alle 21 Giovanni Esposito con lo spettacolo dal titolo ‘Benvenuti in casa Esposito’. Per informazioni e biglietti è possibile telefonare al 338.2511672 o rivolgersi al botteghino del teatro, aperto tutti i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

