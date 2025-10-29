Giovanni Esposito parla del ritorno a Teatro di Benvenuti in casa Esposito

29 ott 2025

Benvenuti in Casa Esposito” non è solo una commedia napoletana piena di ritmo e situazioni esilaranti: è un racconto morale, una riflessione amara e moderna sulla seduzione del male e la sua miseria quotidiana. Napoli torna a raccontarsi con ironia, dolore e disincanto. A inaugurare la stagione 2025-2026 del Teatro Augusteo, da venerdì 24 ottobre . 🔗 Leggi su 2anews.it

