Romano controlli della polizia locale sugli immobili abbandonati | due denunce
Romano. È di due denunciati e di un cittadino segnalato alla Caritas il bilancio dei controlli della polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale negli edifici abbandonati e nelle aree degradate del territorio comunale nel mese di ottobre. L’attività, finalizzata a prevenire occupazioni abusive e degrado urbano, è stata avviata anche in seguito alle segnalazioni dei cittadini che hanno evidenziato la presenza di persone senza fissa dimora o di comportamenti sospetti all’interno di immobili in disuso. Durante uno dei controlli, all’interno di un immobile comunale, gli agenti hanno rinvenuto materassi, rifiuti e diversi oggetti utilizzati per il bivacco, oltre a una persona di origine straniera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
