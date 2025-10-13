Controlli serali nel weekend di polizia locale e Conerobus sui mezzi pubblici | elevate oltre 60 sanzioni
FALCONARA MARITTIMA – È di 65 sanzioni il bilancio dei controlli portati avanti nel fine settimana, in orario serale, dagli agenti della polizia locale di Falconara in collaborazione con il personale di Conerobus. L’attenzione si è infatti focalizzata sui mezzi del traporto pubblico che si sono. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
