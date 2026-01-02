Strage di Crans Montana 47 morti Tajani | 6 italiani dispersi e 13 feriti L' inchiesta? Già fatti decine di interrogatori I media | Nel locale anche 13enni nessuno controllava l' età | Cos' è successo

Da xml2.corriere.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, un incendio nel locale Le Costellation di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato 47 vittime, tra cui giovani e minorenni. Il ministro Tajani ha riferito di sei italiani dispersi e 13 feriti. L’inchiesta è in corso, con decine di interrogatori già effettuati. La tragedia ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e il controllo dell’età dei partecipanti.

Nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio un incendio ha distrutto il locale Le Costellation nella località sciistica svizzera di Crans-Montana, durante una festa di Capodanno cui partecipavano numerosi giovanissimi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

strage di crans montana 47 morti tajani 6 italiani dispersi e 13 feriti l inchiesta gi224 fatti decine di interrogatori i media nel locale anche 13enni nessuno controllava l et224 cos 232 successo

© Xml2.corriere.it - Strage di Crans Montana, 47 morti. Tajani: «6 italiani dispersi e 13 feriti. L'inchiesta? Già fatti decine di interrogatori». I media: «Nel locale anche 13enni, nessuno controllava l'età» | Cos'è successo

Leggi anche: Strage di Crans Montana, la Farnesina: «47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti». Media: «Nel locale anche dei 13enni, nessuno controllava l'età» | Il fuoco sul soffitto, il flashover: cos'è successo

Leggi anche: Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 115 feriti. Gli inquirenti: «L'unica via d'uscita dal locale era una scala angusta». Tajani: 6 italiani dispersi, 13 ricoverati Chi sono

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - La federgolf annuncia la morte di Emanuele Galeppini. Lo zio: Ufficialmente disperso, attendiamo Dna; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Crans-Montana, strage nel locale: a Capodanno 47 morti tra le fiamme.

strage crans montana 47Strage di Crans-Montana, rinviata la cerimonia degli Sport Awards in programma a Zurigo - Dopo l'incendio nella discoteca che ha causato 47 morti, la cerimonia è stata rinviata. ilfattoquotidiano.it

strage crans montana 47Strage di Crans-Montana, il giorno dopo: le cause del rogo e cosa non ha funzionato - Cosa ha innescato l'esplosione all'interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it

strage crans montana 47La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti. Chi sono i 6 dispersi italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” - Incendio nel bar, oltre 110 feriti per lo più giovanissimi nella celebre località sciistica in Svizzera. quotidiano.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.