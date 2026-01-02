Strage di Crans Montana 47 morti Tajani | 6 italiani dispersi e 13 feriti L' inchiesta? Già fatti decine di interrogatori I media | Nel locale anche 13enni nessuno controllava l' età | Cos' è successo
Nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, un incendio nel locale Le Costellation di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato 47 vittime, tra cui giovani e minorenni. Il ministro Tajani ha riferito di sei italiani dispersi e 13 feriti. L’inchiesta è in corso, con decine di interrogatori già effettuati. La tragedia ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e il controllo dell’età dei partecipanti.
Nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio un incendio ha distrutto il locale Le Costellation nella località sciistica svizzera di Crans-Montana, durante una festa di Capodanno cui partecipavano numerosi giovanissimi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Strage di Crans Montana, la Farnesina: «47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti». Media: «Nel locale anche dei 13enni, nessuno controllava l'età» | Il fuoco sul soffitto, il flashover: cos'è successo
Leggi anche: Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 115 feriti. Gli inquirenti: «L'unica via d'uscita dal locale era una scala angusta». Tajani: 6 italiani dispersi, 13 ricoverati Chi sono
Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - La federgolf annuncia la morte di Emanuele Galeppini. Lo zio: Ufficialmente disperso, attendiamo Dna; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Crans-Montana, strage nel locale: a Capodanno 47 morti tra le fiamme.
Strage di Crans-Montana, rinviata la cerimonia degli Sport Awards in programma a Zurigo - Dopo l'incendio nella discoteca che ha causato 47 morti, la cerimonia è stata rinviata. ilfattoquotidiano.it
Strage di Crans-Montana, il giorno dopo: le cause del rogo e cosa non ha funzionato - Cosa ha innescato l'esplosione all'interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it
La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti. Chi sono i 6 dispersi italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” - Incendio nel bar, oltre 110 feriti per lo più giovanissimi nella celebre località sciistica in Svizzera. quotidiano.net
Strage di Capodanno a Crans-Montana. Le testimonianze di chi ha perso gli amici e di chi rischia di perdere un figlio. Interviste di Jari Pilati - facebook.com facebook
Strage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. La deflagrazione innescata da un rogo partito da alcune candele e da un petardo #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.