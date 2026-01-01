Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a Crans-Montana | 47 morti 115 feriti Gli inquirenti | L' unica via d' uscita dal locale era una scala angusta Tajani | 6 italiani dispersi 13 ricoverati Chi sono
Un incendio nel seminterrato del locale «Le Constellation» a Crans-Montana ha causato 47 decessi e 115 feriti, tra cui numerosi giovani. Gli inquirenti riferiscono che l’unica via di uscita era una scala stretta, complicando le operazioni di salvataggio. Tra i dispersi ci sono sei italiani, mentre tredici sono ricoverati. L’incidente si è verificato durante una festa di Capodanno in un locale con capacità fino a 400 persone.
L'incendio nel seminterrato del «Le Constellation» durante la festa di Capodanno: il locale può ospitare fino a 400 persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
